Elazığ Posta Kodu kaçtır? Elazığ ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Postacılık hizmetlerinin aksamadan yapılmasını sağlayan şey her ile ve ilçeye özel olarak belirlenen posta kodlarıdır. Posta kodu sistemi sayesinde ülkemizdeki adres bilgileri ve postacılık işlemleri hatasız gerçekleştirilir. Elazığ ilinin posta kodu kaçtır? Elazığ ilçelerinde hangi posta kodları kullanılır? Elazığ ili ve ilçelerinin posta kodlarının tam listesini sizler için derledik.
Posta kodları 5 basamaklı sayılardan ibarettir ve her il ve ilçeye göre farklılık gösterir.
Elazığ İlinin Posta Kodu
Elazığ ilinin posta kodu olarak kullanılan numara Elazığ ilinin plaka numarası ile başlar. Elazığ ilinin plaka numarası 23 sayısıdır. Bu sayı Elazığ posta kodunun ilk 2 hanesini meydana getirir. Elazığ ilinin posta kodu 23000 numarasıdır.
Elazığ İlçelerinin Posta Kodları
Elazığ'da 11 ilçe yer alır. Bu ilçelerden her biri farklı bir posta koduna sahiptir. Bu sayede kargoculuk ve postacılık hizmetlerinde oluşabilecek herhangi bir karmaşanın önüne geçilir. Elazığ'daki 11 ilçenin posta kodu şu şekildedir:
Elazığ Ağın İlçesi posta kodu: 23960
Elazığ Alacakaya İlçesi posta kodu: 23410
Elazığ Arıcak İlçesi posta kodu: 23510
Elazığ Baskil İlçesi posta kodu: 23800
Elazığ Elazığ Merkez İlçesi posta kodu: 23270
Elazığ Karakoçan İlçesi posta kodu: 23600
Elazığ Keban İlçesi posta kodu: 23700
Elazığ Kovancılar İlçesi posta kodu: 23850
Elazığ Maden İlçesi posta kodu: 23400
Elazığ Palu İlçesi posta kodu: 23530
Elazığ Sivrice İlçesi posta kodu: 23900
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