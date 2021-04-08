Elazığ Posta Kodu kaçtır? Elazığ ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 basamaklı sayılardan ibarettir ve her il ve ilçeye göre farklılık gösterir.

Elazığ İlinin Posta Kodu

Elazığ ilinin posta kodu olarak kullanılan numara Elazığ ilinin plaka numarası ile başlar. Elazığ ilinin plaka numarası 23 sayısıdır. Bu sayı Elazığ posta kodunun ilk 2 hanesini meydana getirir. Elazığ ilinin posta kodu 23000 numarasıdır.

Elazığ İlçelerinin Posta Kodları

Elazığ'da 11 ilçe yer alır. Bu ilçelerden her biri farklı bir posta koduna sahiptir. Bu sayede kargoculuk ve postacılık hizmetlerinde oluşabilecek herhangi bir karmaşanın önüne geçilir. Elazığ'daki 11 ilçenin posta kodu şu şekildedir:

Elazığ Ağın İlçesi posta kodu: 23960

Elazığ Alacakaya İlçesi posta kodu: 23410

Elazığ Arıcak İlçesi posta kodu: 23510

Elazığ Baskil İlçesi posta kodu: 23800

Elazığ Elazığ Merkez İlçesi posta kodu: 23270

Elazığ Karakoçan İlçesi posta kodu: 23600

Elazığ Keban İlçesi posta kodu: 23700

Elazığ Kovancılar İlçesi posta kodu: 23850

Elazığ Maden İlçesi posta kodu: 23400

Elazığ Palu İlçesi posta kodu: 23530

Elazığ Sivrice İlçesi posta kodu: 23900

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