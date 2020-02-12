Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama: Elazığ’da okullar tatil mi?

Elazığ’da yaşanan şiddetli deprem sonrası ildeki bazı okullar hasar almış ve il genelinde ikinci kanaat döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Okullarının 17 Şubat’ta açılması beklenen Elazığ için yeni bir karara varıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün aldığı kararla okulların açılış tarihi ertelendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ'da deprem nedeniyle okulların açılmasının 24 Şubat'a ertelendiğini bildirdi. Yeni bir erteleme kararı alınmaması durumunda öğrenciler 24 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecekler.