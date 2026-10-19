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Elazığ merkezli hesap kiralama operasyonu: Yasa dışı bahse darbe, 9 gözaltı

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#Elazığ Merkezli Operasyon#Yasa Dışı Bahis#SET Hesapları
Elazığ merkezli hesap kiralama operasyonu: Yasa dışı bahse darbe, 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 17:05

Siber polisin Elazığ, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda, bahis sitelerine "SET" adı verilen banka hesapları sağlayan şebeke çökertildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 2 firariyi arama çalışmaları sürüyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü kişilerden belirli para karşılığında ‘SET’ olarak tabir edilen banka hesaplarının temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Elazığ merkezli hesap kiralama operasyonu: Yasa dışı bahse darbe, 9 gözaltı

Elazığ’da 9, İstanbul’da 1 ve Adana’da 1 olmak üzere 11 şüpheli tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ merkezli hesap kiralama operasyonu: Yasa dışı bahse darbe, 9 gözaltı

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Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 10 sentetik ecza maddesi, 11 cep telefonu, 10 SIM kart ve 1 USB bellek ele geçirildi.

Elazığ merkezli hesap kiralama operasyonu: Yasa dışı bahse darbe, 9 gözaltı

2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Elazığ Merkezli Operasyon#Yasa Dışı Bahis#SET Hesapları

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