Elazığ Maden'de araç giriş ve çıkışlarına kısıtlama

Elazığ Maden'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu ulaşım araçları dahil olmak üzere zaruri hizmet araçları dışında, giriş ve çıkış kısıtlaması getirildi. Sağlık ve zaruri hizmetler dışında izin verilmeyen geçişler için kurulan güvenlik noktalarında jandarma ekipleri, denetim yapıyor. Seyahat belgesi ile tedarik zincirinin bozulmaması amacıyla irsaliye belgesi olanların geçişine izin verilen noktalarda, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülerek, belgeleri sorgulanıyor.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il dışından gelen sağlık personelinin de ihtiyaç dolayısıyla göreve başlaması gerektiği için 14 günlük karantina sürecinden muaf tutulmasına karar verildi.