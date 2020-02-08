Elazığ için ‘ara tatilde telafi’ planı

ZiYA Selçuk, Karaman’a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi: “Elazığ ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Orta ve ağır hasarlı 24 okulumuz var. Bu okullarımızın dışında kalan okulların tamamını, halkımızın barınması için; her türlü imkânı seferber ederek harekete geçirdik. Okul pansiyonlarımızda ve öğretmenevimizde 1600 vatandaşımız barınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. 500 gönüllü öğretmenimiz burada her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psikososyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var. İkinci dönem ara tatili konusunda bazı tedbirler düşünüyoruz. Ara tatilin Elazığ’da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var.

YARIN AÇIKLIYORUZ

Sınavlara yönelik LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konular hakkında çalışmalarımız var. Pazartesi günü tüm Türkiye’de fırsat adaleti açısından çok büyük bir yenilik getirecek çalışmayı da paylaşma fırsatımız olacak. Elazığ ile ilgili söyleyeceğimiz, çocuklarımızın kayıplarının telafisi için, ara tatilin bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmalar yapılıyor.”