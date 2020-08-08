Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şerifoğulları, tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.
Elazığ Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu. Hastanede Şerifoğulları'na yapılan pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.
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