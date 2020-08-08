MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
GeriGündem Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şerifoğulları, tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

Elazığ Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu. Hastanede Şerifoğulları'na yapılan pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle