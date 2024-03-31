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Elazığ ve Batman’da muhtarlık kavgası

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#Batman#Elazığ#Seçim
Elazığ ve Batman’da muhtarlık kavgası
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 16:28

Batman ve Elazığ’daki iki okulda muhtarlık seçimi sırasında kavga çıktı. O onlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Batman'da 31 Mart 2024 Mahalli Genel Seçimleri'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile GAP Ortaokulu'nda muhtarlık seçimleri nedeniyle taraflar arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde de Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaralananın olmadığı kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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#Batman#Elazığ#Seçim

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