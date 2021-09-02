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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Ela'nın kahreden ölümü! Eşi gözaltına alındı

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Antalya'da tabancayla başından vurulmuş olarak eşi Celal S. (23) tarafından sağlık ocağına götürülen Ela S., (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından Celal S. gözaltına alındı. Ela S.’nin eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla kendisini vurduğu iddia edildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Celal S., otomobille, yaralı eşi Ela Ş.’yi ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Elanın kahreden ölümü Eşi gözaltına alındı

Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı.
Elanın kahreden ölümü Eşi gözaltına alındı

Ela S.’nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 22 Eylül’de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.

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