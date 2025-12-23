Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Uyuşturucu kullandım, ama satmadım

Haberin Devamı

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci 20 Aralık'ta ek ifade verdi. CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın ulaştığı ifadede Ela Rümeysa Cebeci "Gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım." beyanları dikkat çekti.

"HİÇBİR ZAMAN UYUŞTURUCU MADDE SATMADIM"

İşte Ela Rümeysa Cebeci'nin çok konuşulacak o ifadesinden dikkat çeken bölümler:

"Daha önce uyuşturucu madde kullandığımı ifade etmiştim. Bugün de kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdi. Hatta kullandığım ikinci telefonumun da şifresini rızamla verdim."

"KİMYASAL UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

"Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarımda uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım.

Ama asla k. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım. E.' kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.

Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım.

“UYUŞTURUCU SATICISI DEĞİLİM"

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde, "Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim" dedi.

İTİRAFÇI OLDU MU?

Ela Rümeysa Cebeci 17 Aralık'ta tutuklanmasının ardından 3 gün sonra avukatı aracılığıyla ek ifade talebinde bulundu. Bu itirafçılık anlamına gelmiyor. Soruşturma sürecine katkı olarak kabul ediliyor.

TUTUKLANMASI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için adliyeye geldi. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklanmıştı.