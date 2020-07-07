El Nusra davasında Suriyeli kardeşlere 6'şar yıl 3'er ay hapis

Geçen 9 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Süleyman H, Ahmet H. ve Hüseyin H.'yı, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli 3 kardeşten Hüseyin H. tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, Süleyman H. ve Ahmet H. tutuklanarak cezaevine konuldu. El Nusra şüphelisi 3 kardeş hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen Nisan ayında görülen 2'nci duruşmasında ise, tutuklu yargılanan 2 kardeşin de tahliye edilmesi ile davada tutuklu sanık kalmadı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Süleyman, Ahmet ve Hüseyin H. kardeşler ile avukatları hazır bulundu. Terör örgütü El Nusra üyesi olmadıklarını ileri süren sanıklar, Türkiye'ye savaştan kaçarak geldiklerini hiçbir terör örgütü ile ilişkileri olmadıklarını belirterek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Süleyman H., Ahmet H. ve Hüseyin H.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay sürecini dikkate alıp tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.