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DHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

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El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide’ye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide’nin HAD grubunun Karamürsel’de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

 

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