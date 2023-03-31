'El işareti' ile durduramadı: 5 araç birbirine girdi

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Bugün saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi yakınlarında D-100 karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü sol şeritte durdu. Arızalandığı sanılan otomobili durunca dörtlü ikaz lambalarını yakan ve inen sürücü geriden hızla gelen araçları uyarmak için yaklaşık 15 metre geri giderek eliyle işaret yapmaya çalıştı. Ancak, hızla gelen bir araç otomobiline arkadan çarptı. 4 araç daha duramayınca 5 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

Yaralanan olmayan hasarlı zincirleme kaza, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza nedeniyle tek şerit kapanınca sabah erken saatte yoğunluk oluştu. Kapalı şerit,, araçların kaldırılması ile açılınca trafik rahatladı.