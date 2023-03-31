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'El işareti' ile durduramadı: 5 araç birbirine girdi

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#Kaza#Avcılar#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 09:46

Avcılar'da arızalanan ve sol şeritte duran otomobilin sürücüsü aracından inerek gelen araçları eliyle işaret ederek durdurmak isteyince arızalanan araç ile birlikte 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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Bugün saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi yakınlarında D-100 karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü sol şeritte durdu. Arızalandığı sanılan otomobili durunca dörtlü ikaz lambalarını yakan ve inen sürücü geriden hızla gelen araçları uyarmak için yaklaşık 15 metre geri giderek eliyle işaret yapmaya çalıştı. Ancak, hızla gelen bir araç otomobiline arkadan çarptı. 4 araç daha duramayınca 5 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

El işareti ile durduramadı: 5 araç birbirine girdi

Yaralanan olmayan hasarlı zincirleme kaza, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza nedeniyle tek şerit kapanınca sabah erken saatte yoğunluk oluştu. Kapalı şerit,, araçların kaldırılması ile açılınca trafik rahatladı.

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#Kaza#Avcılar#Trafik Kazası

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