MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEl frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
GeriGündem El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 00:08 | Son Güncelleme:

El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
Abone Olgoogle-news

Trabzon'un Tonya ilçesinde, sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unutmasıyla hareket edip, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi Ayşe Aktaş (65), hayatını kaybetti.

 

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Turalı Mahallesi Karabektaş mevkisinde meydana geldi. Filiz Aktaş, kullandığı 06 AT 2959 plakalı otomobili, evinin önündeki hafif rampa yola park edip, araçtan indi. İddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, koltukta oturan annesi Ayşe Aktaş ile aniden geri doğru hareket ederek 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atıp devrilen otomobilden savrulan Ayşe Aktaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ayşe Aktaş, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle