×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

El frenini çekmeyi unuttu, aracının peşinden böyle koştu

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Güvenlik Kamerası#Akaryakıt İstasyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 09:18

Hatay'da akaryakıt istasyonuna aracını park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu. Hareket eden otomobil otobüsle çarpıştı. O anlar kameralara yansıdı...

Haberin Devamı

Kaza, Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında yaşandı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonuna aracın park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün markette olduğu esnada hareket etmeye başlayan otomobil, hızla yola doğru çıktı.

An be an kameraya yansıyan olayda otomobil, seyir halindeki halk otobüsüyle çarpıştı. El freninin çekilmediği otomobilin ana yola gittiği ve sürücüsünün aracını yakalamaya çalıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

El frenini çekmeyi unuttu, aracının peşinden böyle koştu

Kazada yaralanan olmazken otomobilde ve otobüste maddi hasar oluştu.

'KAFAMI KALDIRDIĞIMDA ARABA GİDİYORDU"

Bağrışlar sonrası aracın otobüsle çarpıştığını anlatan Bedirhan Eskiocak, "Su almak için petrole geldim. Köşede bir yerde oturdum. Bir otomobil benzin almaya geldi. Aracın şoförü bir şeyler almak için markete gitti. Sonra araba gidiyor diye bağırışlar duydum. Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu. Ana yola gelen araba ile otobüs çarpıştı. Aracın önü pert oldu sonrada çekici gelip aracı aldı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

El frenini çekmeyi unuttu, aracının peşinden böyle koştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Güvenlik Kamerası#Akaryakıt İstasyonu

BAKMADAN GEÇME!