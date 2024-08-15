El freni faciası

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Antalya Alanya’da tatil yapan Emre Alıcı, kiraladığı 07 AYK 819 plakalı safari aracını önceki gün 18.30 sıralarında rampada park etti.

İddiaya göre el frenini çekmeyi unutan Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı’nın bulunduğu araçtan indi. Araç bir süre sonra geri geri gitmeye başladı. Durumu fark eden Emre Alıcı, aracın açık kapısına asılıp el frenini çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlanırken, Emre Alıcı son anda kendini yere atıp kurtuldu.

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ANNE ÖLDÜ BEBEĞİN DURUMU İYİ

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan minik Fatma Ela ilçedeki hastaneye kaldırılırken, anne Esma Alıcı’nın öldüğü belirlendi. Fatma Ela Alıcı’nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözyaşına boğulan Emre Alıcı ise polis merkezine götürüldü.