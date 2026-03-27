El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü’nün ardından dedesi de kurtarılamadı

#Trafik Kazası#El Freni#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 17:13

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaldırımda yürürlerken sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Öykü Durgut’un (11) ardından dedesi Piri Durgut (70) da tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Mart’ta saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda el ele tutuşarak yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a çarptı.

DEDE VE İKİ TORUNU ARACIN ALTINDA KALDI

Kazada Piri Durgut ile aldığı maaşıyla onlara bayram hediyesi almak için alışverişe götürdüğü belirtilen 2 torununu altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öykü Durgut otopsi işlemlerinin ardından Mahmudiye Mahallesi’nde Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı.

TORUNUNDAN 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Mücahit S., kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mücahit S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Piri Durgut, bugün, torunundan 19 gün sonra hayatını kaybetti.

