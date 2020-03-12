El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı



Kaza, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Yunus Emre Mahallesi Menekşe Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Hayri Akar (42), 16 JSZ 33 plakalı otomobilini yokuşta park edip, çiğ köfte almak için dükkana girdi. Bir süre sonra dükkandan çıkan Akar, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca çevreye bakmaya başladı. Akar, otomobilini 400 metre ileride, refüjdeki beton saksıya çarpmış olarak buldu. Bunun üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Akar, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenip, 400 metre sonra refüjdeki beton saksıya çarparak, durduğunu gördü.