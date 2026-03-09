×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

El freni çekilmeyen araç küçük Öykü'yü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Trafik Kazası#Öykü Durgut
El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 15:44

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırımda dedesi Piri Durgut (70) ve ağabeyi Ayaz (13) ile birlikte yürürken sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarptığı Öykü Durgut (11) toprağa verildi. Aynı kazada Ayaz ile birlikte yaralanan Piri Durgut’un emekli maaşını aldığı, torunlarını bayram hediyesi almaya götürdüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut'a çarptı.

El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşarken, otomobil sürücüsü ise kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınZonguldakta Kirpi Ahmet cinayeti 18 yıl sonra çözüldü Boğarak öldürüp çuvalla kaçak ocağa sonra baraja atmışlarZonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti 18 yıl sonra çözüldü! Boğarak öldürüp çuvalla kaçak ocağa sonra baraja atmışlarHaberi görüntüle

El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Öykü Durgut, cenaze namazının kılınması için Mahmudiye Mahallesi’ndeki Hürriyet Cami’sine getirildi. Anne Elif G. Kızının tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Öykü Durgut, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen dede Durgut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaralı torunu Ayaz Durgut’un ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.

El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

Öte yandan, olay günü Piri Durgut’un emekli maaşını aldıktan sonra iki torunuyla beraber bayram hediyesi almak için sokağa çıktıkları öğrenildi.

El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

El freni çekilmeyen araç küçük Öyküyü hayattan kopardı: Anne, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Trafik Kazası#Öykü Durgut

BAKMADAN GEÇME!