El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Bu sırada devriye görevi yürüten jandarma ekibi, durumu fark edip müdahale etti. Yolda kontrolsüz şekilde ilerleyen kamyonet durduruldu. O anlar kameraya yansıdı.