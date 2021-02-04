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Gündem
Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

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El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu
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ADANA’nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kendiliğinden hareket etti. Yolda ilerleyen kamyonet, bölgede devriye gezen jandarma ekibi tarafından fark edilip durduruldu.

El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu
Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Bu sırada devriye görevi yürüten jandarma ekibi, durumu fark edip müdahale etti. Yolda kontrolsüz şekilde ilerleyen kamyonet durduruldu. O anlar kameraya yansıdı.
El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

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