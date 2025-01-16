El forkliftinin altında kalan öğrenci konuştu: Normalde benim alanım değil ama beni oraya görevlendirdiler

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi bölgesinde bir fabrikada staj görmek için giden lise son sınıf öğrencisi Onur Turan'a (17) iddiaya göre, kendi alanı dışında görev verildi. Haftada bir sevkiyat yapılan iş yerinde transpaletle yük taşıyan genç, bir anda düşen transpaletin altında kalıp yaralandı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşarken, transpaletin altından çıkardıkları Turan’ı Bursa Şehir Hastanesine götürdüler. Omzunda kırık ve çatlak oluşan genç, taburcu olduktan sonra ailesinin haberi olunca aile karakolun yolunu tutup şikayetçi oldu.

O anları anlatan öğrenci, “Biz her hafta bir gün staj için çalışmaya gidiyoruz. Haftanın bir günü mal göndermek için sevkiyat yapıyorduk. Sevkiyat yaparken, orada elektrikli forklift vardı. Ona transpalet ile mal yüklerken hafif bir rampa vardı, ondan dolayı hızlanınca bende tutmak istedim üzerime düştü. Normalde benim alanım değil ama beni oraya görevlendirdiler” dedi.

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Şikayetçi olduklarını belirten avukat ise, “Öğrencimiz iş tanımına uygun olmayan şekilde çalıştırılıyor. Bunun üzerine iş güvenliği de alınmamış. Kanuna göre, transpalet kullanımı ehliyete tabi iken, bu çocuğun sorumluluğuna verilmiş. Bu sebeple şikayetçi olduk, süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUM PATRONLARIYLA BERABER KOLU SARILI HALDE EVE GELİNCE OLAYI ÖĞRENDİK'

Oğlunun yaralandığının kendilerine haber verilmediğini söyleyen Olcay Turan (48) ise "Öğrencimiz, çalışmış olduğu yere staja gitmişti. Ben işten geldikten 15 dakika sonra, çocuğum patronlarıyla beraber, kolu sarılı bir şekilde geldi. Ne olduğunu sordum. 'Üzerine trasnpalet düştü' dediler. Ben de 'Sen öğrenciye nasıl transpalet taşıtıyorsun' dedim. 'Üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Bundan sonrası bizi ilgilendirmez' dediler. O çocuğu o halde gördüğüm zaman, dünyalar başıma yıkıldı. Bizi küçümser şekilde davranınca, ben de bunları evden kovdum. Çocuğum güvenlik kamerası görüntülerini bana göstermek için almış. Videoyu izledikten sonra, çocuğa ilk yardım yapılmamış. Aceleyle araca atılarak götürülmüş. Ben de şu anda şikayete geldim. Kendilerinden şikayetçiyim. Bu, Türkiye'deki tüm işverenlere ve çocuğunu staja gönderenlere örnek olsun. Evimize patronu, müdürü ve bir de muhasebeci bayan geldi. Çocuğu getirmek için geldiler. Bize hiçbir şekilde haber verilmedi. Ben eve geldiğimde 19.30'du. O saate kadar haber alamadık. Bütün sorumluluk onlarda, direk bana ulaşmaları gerekiyordu. Bu çocuk orada beyin kanaması geçiriyor olabilirdi" diye konuştu.

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