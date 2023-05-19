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El bombası ve silahla yakalanan zanlı tutuklandı

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#Adana#Seyhan#El Bombası
El bombası ve silahla yakalanan zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:04

Adana’da polis uygulamasında kaçtıktan sonra el bombası, silah ve mermilerle yakalanan şüpheli tutuklanırken, mühimmatı götürdüğünü öne sürdüğü şüpheli adil kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 17 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçileri asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen Yusuf K. (23), yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin takibiyle şüpheli fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu.

Terör örgütü PKK'dan suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan el bombası ele geçirdi. El bombası, bomba imha uzmanı tarafından bulunduğu yerden alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin terör eylemi yapma hazırlığında olmadığı da belirlendi. Bu nedenle zanlının sorgusu Terörle Mücadele yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine devredildi.

El bombası ve silahla yakalanan zanlı tutuklandı

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Şüpheli Yusuf K. ifadesinde, “Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum” dedi. Bu ifade üzerine Cumali K. de evine yapılan baskında yakalandı. Cumali K., kuzeninin silah ve bombayı kendisine getirdiğini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kuzeni Cumali K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Adana#Seyhan#El Bombası

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