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El Bab'da görevini tamamlayan komandolar 6 ay sonra yurda döndü

#Osmaniye#El-Bab#Komando

Osmaniye'de 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuştu.

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Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 komando, El Bab'daki 6 aylık görevlerini tamamladı. Komandoları taşıyan araçlar, sirenler çalarak kente girdi.

Askerleri Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, kent protokolü ve aileleri karşıladı.

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Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Kışlası'ndaki törende ise Vali Erdinç Yılmaz, askerler adına Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Faruk Özdemir’e çiçek verip tebrik etti. Daha sonra Yarbay Özdemir’in okuduğu 'Komando Andı'nı tüm komandolar, yüksek sesle tekrarladı.

Vali Yılmaz, ‘Kahraman komandolar, yuvanıza hoş geldiniz’ diye seslenerek başladığı konuşmasında, “Zayiatsız, başarılı bir şekilde gelmenizden dolayı çok mutluyuz. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz, sağ olun” dedi.

El Babda görevini tamamlayan komandolar 6 ay sonra yurda döndü

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Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua okudu daha sonra kurban kesildi. Duygusal anların yaşandığı karşılama törenin ardından komandolar, ailelerine sarılıp, uzun süre hasret giderdi.

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#Osmaniye#El-Bab#Komando

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