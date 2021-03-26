EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih detayı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, binlerce adayın katılımı ile 14 Mart tarihinde tek oturumda tamamlandı. Sınavlar 50 ilde 52 sınav merkezinde yürütüldü. 80 sorudan oluşan EKYS 150 dakika sürdü. Sınav saat 12.45'te sona erdi.

EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM duyurular ekranında 2021 EKYS sınavının sonuç tarihine de yer verildi. 14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte yüz yüze olarak gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

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