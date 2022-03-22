EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKYS sonuçları için ÖSYM'den net tarih bilgisi

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EKYS sonuçları, sınavın tamamlanmasının akabinde gündemde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan yöneticilik pozisyonları için gerçekleştirilen EKYS sonuçları merak ediliyor. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle EKYS sonuç beklentileri artış gösterdi. ÖSYM takviminde sonuçlar için Nisan ayı işaret edildi. İşte, EKYS sonuçları için ÖSYM bilgisi

EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM duyurular ekranında 2022 EKYS sınavının sonuç tarihine de yer verildi. 20 Mart tarihinde gerçekleşen 2022 MEB EKYS sınavı sonuçları 8 Nisan tarihinde açıklanacak.

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte yüz yüze olarak gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.