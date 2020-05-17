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İdris EMEN
Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ekvador’da mahsur kaldılar

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Ekvador’da mahsur kaldılar
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Koronavirüs nedeniyle Latin Amerika ülkesi Ekvador’da mahsur kalan ve Amerika vizesi olan Türk vatandaşlarından ikisi Türkiye’ye dönmek için cuma günü Amerika’nın Houston şehrine geçti.

Dün Houston’dan tahliye olan Ayhan Aslan, “Aileme kavuşacağım için çok mutluyum” dedi. Tahliye için beklediğini söyleyen bir başka isim Nagehan Çay ise “Burada mahsur kaldığım için ailem tedirgin. ABD vizem olmadığı için ABD üzerinden Türkiye’ye gelemiyorum.  Avrupa üzerinden Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyorum. Bir an önce Türkiye’ye dönüp aileme kavuşmak istiyorum” diye konuştu.

APARTTA YAŞIYORUM

Ekvador’da mahsur kaldılar

Bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Şili’de mahsur kalan Arif Parlak da “Şili’ye 13 Mart’ta iş için geldim. Bir apart  kiraladım. Orada kalıyorum. Benim gibi tahliye bekleyen başka vatandaşlar da var. Maddi durumu kötü olduğu için sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Buranın sağlık sistemi iyi değil. Bu yüzden endişeliyiz. Ailemiz de tedirgin. Türkiye’ye dönmek istiyoruz” dedi. 

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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