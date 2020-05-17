Ekvador’da mahsur kaldılar

Dün Houston’dan tahliye olan Ayhan Aslan, “Aileme kavuşacağım için çok mutluyum” dedi. Tahliye için beklediğini söyleyen bir başka isim Nagehan Çay ise “Burada mahsur kaldığım için ailem tedirgin. ABD vizem olmadığı için ABD üzerinden Türkiye’ye gelemiyorum. Avrupa üzerinden Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyorum. Bir an önce Türkiye’ye dönüp aileme kavuşmak istiyorum” diye konuştu.

APARTTA YAŞIYORUM

Bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Şili’de mahsur kalan Arif Parlak da “Şili’ye 13 Mart’ta iş için geldim. Bir apart kiraladım. Orada kalıyorum. Benim gibi tahliye bekleyen başka vatandaşlar da var. Maddi durumu kötü olduğu için sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Buranın sağlık sistemi iyi değil. Bu yüzden endişeliyiz. Ailemiz de tedirgin. Türkiye’ye dönmek istiyoruz” dedi.