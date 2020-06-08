Eküri ne demek? Eküri nedir? Eküri TDK kelime anlamı

Birçok değişik amaç doğrultusunda eküri kelimesi günümüzde de kullanılıyor. Kökeni Fransızca olan bu kelimenin Türkçedeki anlamı ise, ‘ahırdaş’ şekilde TDK üzerinden ele alınmaktadır. Bu anlamı ile beraber isim şeklinde değerlendirilir. Ayrıca başka bir açıklama üzerinden de anlaşılabilmektedir.

Eküri Ne Demek?

Genel olarak 2 farklı açıklama ile beraber eküri kelimesinin Türkçedeki karşılığını Dile getirmek mümkün.

- Ahırdaş,

- Sürekli bir arada ve beraber bulunan, ortak iş yapan kişiler,

Aynı zamanda gündelik yaşamda halk arasında çok sık beraber dolaşan insanlar için yakın arkadaş şeklinde de ele alınmaktadır. Ancak bu durum daha çok mecazi anlamda şaka yapmak istendiği zaman öne çıkıyor. Günümüzde bu kelime çok fazla değerlendirilmese bile hala belli başlı noktalarda ele alınmaktadır.

Tek başına kullanabilir ya da cümle içerisinde anlamına uygun şekilde farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Türkçede yerleşik olarak bulunan ve Fransızca kökenli olan sözcükler arasında yer alıyor.

‘’Eküri olarak çok daha büyük işler yapacakları belli.’’

‘’Bakıyorum da ikiniz eküri olmuşsunuz.’’

Bu şekilde değerlendirmek istediğiniz amaca göre cümle içerisinde kullanmanız mümkün. Hem arkadaş şeklinde tabir üzerinden ele alabilir hem de iş ortağı konusunda değerlendirebilirsiniz.