Ekstrem sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Meteoroloji uzmanı gün ve saat verdi

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Yaz mevsimiyle hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Özellikle son üç gündür yüksek sıcaklıklar ekstrem düzeyde etkisini gösterirken bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.



“Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor" diyen Özhaseki, "Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.





CUMA GÜNÜNDEN SONRA YAĞMUR VE SERT RÜZGÂR BEKLENİYOR

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Ancak sıcak hava dalgasının cuma gününden itibaren yerini sert esecek rüzgâr ve yağışa bırakması bekleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Haziran ayının ilk günlerinde Afrika sıcaklıklarını almaya başladık. Ayrıca bu sıcaklığın oluşmasında Arabistan'dan gelen Basra Alçak Basıncı'nın da etkisi çok büyük. Böylelikle hem nemli hem de ekstrem bir sıcak dalganın arasında kaldık. Bu sıcaklık tüm yurdu sardı” ifadelerini kullandı.



Şu an sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üstünde olduğunun altını çizen Dr. Özdemir, “Ekstrem ısıya rağmen cuma akşam saatlerinden itibaren sıcaklık mevsim normallerine dönecek. Tahminlere göre 27-28 dereceleri göreceğiz. Bu da yurdun iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa neden olacak gibi duruyor. Fakat kıyı bölgelerimizde yağış beklenmiyor” ifadelerini kullandı.





İSTANBUL’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

İstanbul'da genel olarak yağış beklenmediğini söyleyen Dr. Güven Özdemir,dedi.