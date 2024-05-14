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Ekspertizdeki incelemede fark edildi! Otomobilin airbaginden sünger çıktı: İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil

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#Ekspertiz#Otomobil#İkinci El
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:32

İkinci el otomotiv alım satımında dolandırıcılar yöntemlerine bir yenisini ekledi. Sahtekarlık araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.

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Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya'da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş süngeri buldu.

“AİRBAG YERİNDE BOŞ OLAN KISMA KOCAMAN BİR SÜNGER YERLEŞTİRMİŞLER”

Araç içerisindeki en önemli hayati parçanın içerisinde sünger bulan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. Airbag açık dedim, satıcı bana böyle bir şey olamaz dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu” dedi.

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Ekspertizdeki incelemede fark edildi Otomobilin airbaginden sünger çıktı: İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil

“AİRBAG TESTİ KESİNLİKLE HER ARAÇTA YAPILMASI GEREKİYOR”

Airbag parçasının önemine değinen Uysal, “Böyle durumlarda bir kaza anında zor durumda kalınır. Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır. Küçük bir airbag hayatınızı kurtarır. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor. Bu parçaların arızalarının kesinlikle kontrol edilmesini öneriyoruz. Dış kısmında bulunan plastik parça değişmiş oluyor. O yüzden de mağduriyet oluşuyor, vatandaşlarımızı uyarıyorum” diye konuştu.

Ekspertizdeki incelemede fark edildi Otomobilin airbaginden sünger çıktı: İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil

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#Ekspertiz#Otomobil#İkinci El

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