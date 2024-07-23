×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ekspertiz#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 12:51

Gaziosmanpaşa'da bir kişi aracını satmak için internet sitesine ilan verdi. Satmaya çalıştığı aracın kusurlu çıkması sonucu, otomobili satın almak için şehir dışından gelen müşteriyle satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Alıcı, masraflarının karşılanmasını isteyince taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Bu sırada iş yerinin 1. katına çıkan satıcı dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Temmuz Salı günü Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu.

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

İlandaki 'Orijinal' ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi. Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.'Orijinal' ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı. Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.

Haberin Devamı

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

6 METREDEN ATLADI

Kavga sırasında müşteri ve arkadaşlarından dayak yemek istemeyen otomobil sahibi, önce 1. kata çıktı ardından da yaklaşık 6 metrelik camdan atlayıp olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibinin camdan atladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sahibinin hafif yaralandığı olayda taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

"TUTMAK İÇİN KOŞTUK"

Aracı kontrol eden ekspertiz ustası Emrah Gökçe, "Ekspertiz firmamıza geldi. Aracın şasesinde, podilerinde, direklerinde kaynak işlemi olduğunu tespit ettik. Bu nedenle alıcı ve satıcı arasında bir tartışma yaşandı. Ardından kargaşa çıkınca satıcı arkadaş kendini camdan aşağı atmak zorunda kaldı. 'Benim masraflarımı vereceksin' dedi il dışından geldikleri için. Kabul etmeyince de birbirlerine girdiler burada.

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

Haberin Devamı

Orijinal diye beyan etmiş kendisine. Şaselerinde herhangi bir işlem olmadığını, air bag'lerin sağlam olduğunu söyleyince, burada tabii ister istemez burada bir anlaşmazlık oldu. Tartışma başladı sonra kargaşaya dönüştü. Burada boğuşmalar olunca da aracın sahibi kendisini arka camdan atmak zorunda kaldı. O anda biz tutmak için koştuk ama tutamadık" dedi.

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

Ekspertiz şubesinde dehşet anları: Satmak istediği araç anlattığı gibi çıkmayınca canını zor kurtardı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ekspertiz#Kavga

BAKMADAN GEÇME!