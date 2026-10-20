"Ekspere gerek yok" dediler, pert aracı sağlam diye sattılar: 16 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul’da faaliyet göstererek Türkiye genelinde araç alım satımı yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, ikinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasar kaydı bulunmayan araçlar gibi sattıkları, bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalar sonucunda 18 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla’da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçlar, dokümanlar ve silah ele geçirildi.

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MAĞDURLARDAN POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Aynı yöntemle dolandırıldığı belirlenen 30 mağdurdan bazıları Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek resmi işlemleri tamamladı. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde ifade verdikten sonra konuşan mağdurlar, dolandırıcılığı ortaya çıkararak şüphelileri yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.

'TATLI LAFLARINA İNANDIM, EKSPERE SOKMADIM'

Mağdur olan Murat Koç “Ben bir araba almaya gittim. Araba görünüş şekliyle çok güzeldi. 'Ekspere sokalım' dedim, 'Ne gerek var. Ekspere 15-20 bin lira verme' dedi. Bende baktım, araba hoşuma gitti. Tatlı laflarına inandım, ekspere sokmadım. Sonra oğlum, aracı ölçüm bakımına soktu. Araç 430 bin kilometrede, ağır hasar kayıtlı çıktı. Türk polisine çok teşekkür ederim, minnettarım. Böylelerine fırsat verilmesin" dedi.

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"ARAÇ PERT ÇIKTI"

Serkan Elman ise “Aracı sahibinden buldum, 570 bin liraya satmışlardı. 'Herhangi bir hasar kaydı yok' dediler. Düzgün bir araç gibiydi. '2 gün önce ekspere gösterdik. Aracı tekrar ekspere götürmene gerek yok' diyerek rapor gösterdiler. Baktığımızda dolandırıcı gibi bir tipleri yoktu. Arabayı aldıktan sonra ekspere götürdük. Araba bert çıktı. Bunlardan şikayetçiyiz, kimseye güvenmesinler. Eksper olsa bile kendi götürmedikleri sürece inanamasınlar, güvenmesinler" dedi. Diğer mağdur Şerafettin Almaç, “Araç satılan sitelerde bu tür cezbedici ilanlara kanmayalım. En çok da bu kısımda sıkıntılar oluşuyor. Araçları beğendiğiniz zaman özellikle tescilli noterlerden ve ekspertizlerden belirli yerlere götürüp öyle alalım. Kilometresine PTT’lerde sorgulatalım. Biz bunları yapmadık, aynı şekilde biz de mağdur olduk. Araçlarımızda kilometre problemleri çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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