Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eksik olma Yunus Usta... İşini bıraktı yardıma koştu

Güncelleme Tarihi:

#Soba#DEPREM#Yunus Çetintaş
Eksik olma Yunus Usta... İşini bıraktı yardıma koştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Balıkesir’de 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deprem bölgesindeki ısınma ihtiyacını karşılamak için gönüllü öğretmen ve öğrencileriyle soba üretimine başladı. Bu üretimlerden haberdar olan 51 yıllık soba ustası Yunus Çetintaş (63), kendi atölyesini kapatıp yardım için öğrencilerin yanına koştu.

Haberin Devamı

Soba üretimine depremin yaşandığı hafta itibarıyla başlayan okul, ilk etapta 183 sobayı üreterek Kahramanmaraş’a gönderdi. İkinci etapta Yunus ustanın da katıldığı çalışmayla 100 soba daha bölgeye gönderilmek için hazır edildi. 12 yaşından beri soba yaptığını söyleyen Yunus Çetintaş, “Sobaları kendi atölyemde de yaparak üretime destek verebilirdim ama burada öğrenci ve öğretmenleri yönlendirerek daha fazla soba üretilmesini sağlayabiliyorum. Atölyemde 10 soba yapabileceğim sürede burada hep birlikte 100 soba yapıyoruz. Gönüllü öğrencilerimize de bilgi birikimimi aktarıyorum. Günde 14 saat çalıştığımız oluyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soba#DEPREM#Yunus Çetintaş

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi