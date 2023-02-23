Eksik olma Yunus Usta... İşini bıraktı yardıma koştu

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Soba üretimine depremin yaşandığı hafta itibarıyla başlayan okul, ilk etapta 183 sobayı üreterek Kahramanmaraş’a gönderdi. İkinci etapta Yunus ustanın da katıldığı çalışmayla 100 soba daha bölgeye gönderilmek için hazır edildi. 12 yaşından beri soba yaptığını söyleyen Yunus Çetintaş, “Sobaları kendi atölyemde de yaparak üretime destek verebilirdim ama burada öğrenci ve öğretmenleri yönlendirerek daha fazla soba üretilmesini sağlayabiliyorum. Atölyemde 10 soba yapabileceğim sürede burada hep birlikte 100 soba yapıyoruz. Gönüllü öğrencilerimize de bilgi birikimimi aktarıyorum. Günde 14 saat çalıştığımız oluyor” dedi.