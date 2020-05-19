Eksik Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Eksiğin Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi özellikle anlatım bozukluğu yapmamak için bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra öğrenci sınavlarının büyük bir bölümünde de bu konuya yer verilmektedir.

Eksik Zıt Anlamlısı

Eksik, anlam itibariyle; bir bölümü olmayan, kusurlu ve noksan manalarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğünde bu sözcük için “ihtiyaç duyulan şey” açıklamasına da yer verilmektedir. Eksik, çok sayıda eş anlama sahip olduğu gibi aynı oranda zıt anlama da sahiptir. Bu bağlamda; fazla, bütün ve tam sözcükleri eksik ile karşıt anlama gelmektedir. Bu kavramların tümü en genel haliyle “eksiksiz” manasına gelmektedir.

Eksik ile zıt anlama sahip sözcüklerin cümle içerisindeki kullanımlarına verilebilecek anlamlar aşağıdaki gibidir.

- Bu sınava tam 2 gün çalıştım.

- Diyet boyunca ara öğünlerde bir bütün elma yiyebilirsiniz.

- Haberlerde tüm mağazaların kapatıldığına dair alt yazı geçildi.