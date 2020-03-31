Eksik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eksik kelimesinin eş anlamlısı ‘az’ ve ‘noksan’ olarak iki farklı sözcük üzerinden ele alınabilmektedir. Türkçede en çok kullanılan eksik kelimesinin eş anlamlıları olarak öne çıktığını söylemek mümkün.

TDK’ya Göre Eksik Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında eksik eş anlamlısı ‘noksan’ ve ‘az’ kelimeleri karşımıza çıkıyor. Bu kelimelerin yanı sıra aynı zamanda; yarım yamalak, kusurlu ya da yetkinsiz gibi sözcükleri de kullanmak mümkün. Burada önemli olan kullanacak cümle içerisinde anlatılmak istenen durumdur.

Eski Türkçeden günümüze kadar ulaşmış olan eksik kelimesi, hala kendi anlamı içerisinde en çok kullanılan sözcüktür. Tabii Türkiye'de pek çok farklı anlama geldiği için hem gerçek hem de mecaz olarak değerlendirilecek eş anlamlıları bulunuyor.