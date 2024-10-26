‘Eksi sekiz’de zorlu eğitim

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Palandöken Dağı’nın eteklerindeki AFAD İl Müdürlüğü’nde eğitim gören gönüllü 30 sağlık personeli, zor şartlarda pratik saha deneyimi yaşadı.

Gönüllü UMKE adaylarına; afet ortamında, stres al-tında çalışma, ekip olma ve farklı ekiplerle bir arada koordinasyonlu çalışma, temel ve ileri yaşam desteği, sıcak ve soğuk alanda enkaz altında çalışma, yaralı kurtarma, kampçılık eğitimleri verildi.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 8, gündüzleri sıfırın altında 3 dereceye düştüğü saatlerde ekipler, semaverden çay içerek ısındı.