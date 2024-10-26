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‘Eksi sekiz’de zorlu eğitim

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#Ulusal Medikal Kurtarma#UMKE#AFAD
‘Eksi sekiz’de zorlu eğitim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:00

‘Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Modül Eğitimi’, hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Erzu-rum’da başarı ile tamamlandı.

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Palandöken Dağı’nın eteklerindeki AFAD İl Müdürlüğü’nde eğitim gören gönüllü 30 sağlık personeli, zor şartlarda pratik saha deneyimi yaşadı.

Gönüllü UMKE adaylarına; afet ortamında, stres al-tında çalışma, ekip olma ve farklı ekiplerle bir arada koordinasyonlu çalışma, temel ve ileri yaşam desteği, sıcak ve soğuk alanda enkaz altında çalışma, yaralı kurtarma, kampçılık eğitimleri verildi.

‘Eksi sekiz’de zorlu eğitim

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 8, gündüzleri sıfırın altında 3 dereceye düştüğü saatlerde ekipler, semaverden çay içerek ısındı.

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#Ulusal Medikal Kurtarma#UMKE#AFAD

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