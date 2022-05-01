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‘Eksi aktif vaka’ senkronizasyon hatası

#CHP COVID-19 Danışma Kurulu#Sağlık Bakanlığı#Vaka
‘Eksi aktif vaka’ senkronizasyon hatası

CHP COVID-19 Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın 29 Nisan’da 1924 yeni vaka ve 8 bin 302 iyileşen vaka bildirmesiyle Türkiye’nin dünyada aktif vaka sayısı eksi olan ilk ve tek ülke haline geldiğine dikkat çekerek, bilime, epidemiyolojiye, matematiğe aykırı bu durumun açıklanması gerektiğini savundu.

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Açıklamada “29 Nisan’da COVID-19 nedeniyle iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı. Sağlık Bakanlığı’na göre COVID-19 vakası olmayan ama iyileşen var” denildi.

‘PROBLEM ÇÖZÜLMÜŞTÜR’

Tartışmaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’dan bir açıklama yaptı:

“COVID-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan’dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka 17 bin 259’dur. İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor.”

 

 

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#CHP COVID-19 Danışma Kurulu#Sağlık Bakanlığı#Vaka

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