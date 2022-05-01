‘Eksi aktif vaka’ senkronizasyon hatası

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Açıklamada “29 Nisan’da COVID-19 nedeniyle iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı. Sağlık Bakanlığı’na göre COVID-19 vakası olmayan ama iyileşen var” denildi.

‘PROBLEM ÇÖZÜLMÜŞTÜR’

Tartışmaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’dan bir açıklama yaptı:

“COVID-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan’dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka 17 bin 259’dur. İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor.”