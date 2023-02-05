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‘Eksi 25’ kamuflajı

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#TSK#Kamuflaj#Tatbikat
‘Eksi 25’ kamuflajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

TSK’nın Kars’ta düzenlediği Kış-2023 tatbikatında kullanılan yeni tip soğuk iklim kıyafeti dikkat çekti. Hürriyet gazetesi olarak -25 dereceye kadar sıcak tutan özel kış kamuflajını yakından inceledik...

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Günümüz teknoloji ve arazi yapısına göre envanterdeki mevcut kış kıyafetlerinin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı dikim atölyeleri ve yerli bir firmada yeni tip kış teçhizatının üretim yapıldı.

NANOTEKNOLOJİYE SAHİP

Nanoteknolojiye sahip yeni tip kış kamuflajı, şiddetli soğuklarda ısı desteği sağlıyor ve su geçirmez özelliği de bulunuyor. Esnek, yırtılma ve yıpranmaya dayanıklı olan kamuflaj, özelikle zorlu kış şartlarında görev yapan komandolar tarafından kullanacak.

MODÜLER HÜCUM YELEĞİ

Kars’ta yapılan Kış-2023 tatbikatında denenen yeni tip soğuk iklim teçhizatı, kullanıcı personel tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülürse kamuflaj üzerinde çeşitli geliştirme faaliyetleri de yapılacak. Tüm bu adımların ardından özel kamuflajın süratle TSK’nın envanterine alınması planlanıyor. Mehmetçik’in yeni tip modüler hücum yeleği de ilk defa kış tatbikatında denendi. Bu teçhizatın da Silahlı Kuvvetler’de kullanılan tüm silahlara ait şarjörlere uyum sağlamasına dikkat edildiği öğrenildi.

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#TSK#Kamuflaj#Tatbikat

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