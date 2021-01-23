Eksi 21'i gördü, havaya atılan sıcak su buz oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturuyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un meşhur soğuk havası ile sıcak suyu birleştirerek görsel şölen oluşturduklarını söyleyen Sevda Sayar, "Her sene yaptığımız bir klasik haline geldi. Müthiş bir görüntü ama tabi havanın soğukluğuna aldanmayın. Burada güneşin altında kayak ve snowboard yapabilmek için çok güzel imkanlar var. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.

Palandöken'de kayak yapan tatilciler ise gençlerin 'buz şovu'nu ilgiyle izledi. Tatilciler, havaya atılan sıcak suyun tablo gibi görüntüye sahne olduğunu belirterek, ilginç bulduklarını söyledi.