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Gündem
Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Eksi 20 derece Ardahan'da yoğun sis

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Eksi 20 derece Ardahan'da yoğun sis
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ARDAHAN kent merkezinde, soğuk ve sisli hava etkili oldu. Türkiye'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20.2 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Sis nedeniyle Ardahan’da görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü.

Eksi 20 derece Ardahanda yoğun sis
Dondurucu soğukla birlikte ağaçların kırağı tuttuğu Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 20,2 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Dışarı çıkmak zorunda kalanların saç, kaş ve kirpikleri kırağı tuttu. Ardahanlı Ensar Toksoy, “Dün çok güzel bir hava vardı. Bugün adeta onun acısı çıkıyor. Burası Ardahan, yapacak bir  şey yok. Özellikle benim gibi gözlük kullananlar soğuk havada güçlük çekiyor. Bazen önümüzü göremiyor, ağaç ve direklere çarpabiliyoruz" dedi.

Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Göle’de 20.2, Hanak'ta 14.9, Damal'da 12.9, Çıldır’da 10.7, Posof'ta 5.9 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 15.1 derece oldu.

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