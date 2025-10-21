Ekri ve Çalık’a son veda

Güncelleme Tarihi:
Ekri için dün öğlende Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığında bulunan Ahi Mesut Söğüt Camisi’nde cenaze töreni düzenledi. Ekri’nin cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık için de dün öğlende Edremit’in Güre Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Güre Kaplıcaları Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalık, Güre Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.