×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekri ve Çalık’a son veda

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Emlik#Kemal Ekri#Göktuğ Çalık
Ekri ve Çalık’a son veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 07:00

CİNAYETTEN hükümlü cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in otomobilini gasp edip tabancayla vurduğu Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin (24) cenazesi, görev yaptığı Edremit 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Ankara’ya götürüldü.

Haberin Devamı

Ekri için dün öğlende Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığında bulunan Ahi Mesut Söğüt Camisi’nde cenaze töreni düzenledi. Ekri’nin cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ekri ve Çalık’a son veda
Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin 7 yıldır Irak’ta, Suriye’de ve Libya’da görev yaptığı öğrenildi.

Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık için de dün öğlende Edremit’in Güre Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Güre Kaplıcaları Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalık, Güre Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Emlik#Kemal Ekri#Göktuğ Çalık

BAKMADAN GEÇME!