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Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#YSK
Ekrem İmamoğlunun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanık dinlenmesine karar verildi. Dava, 11 Kasım'a ertelendi.

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Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Duruşmaya Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda CHP'li katıldı. İmamoğlu'nun avukatı, tanıkları hazır edemediklerini belirterek tanık dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını istedi.

Avukat Kemal Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu'nun konuşmasının olduğu DVD'lerin çözümlenmesini talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve DVD'lerin çözümlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#YSK

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