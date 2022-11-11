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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada savcı 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi, duruşma ertelendi

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#YSK
Ekrem İmamoğlunun yargılandığı davada savcı 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi, duruşma ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#YSK

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