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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi Davası'nda duruşma 8 Aralık'a ertelendi

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#Ekrem İmamoğlu#Bilirkişi Davası#Duruşma
Ekrem İmamoğlunun yargılandığı Bilirkişi Davasında duruşma 8 Aralıka ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 13:20

Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşması, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle 8 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bir önceki duruşmada oluşturulan ara kararda, İmamoğlu hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dava açıldığı ve bu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğu belirtilmişti.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları tarafından ön ödeme yapıldı. Mahkeme, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle duruşmayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.

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#Ekrem İmamoğlu#Bilirkişi Davası#Duruşma

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