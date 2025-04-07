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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İstanbul
Ekrem İmamoğlunun tutukluluğuna itiraz edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 15:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının sunduğu itiraz dilekçesinde, ‘Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz’ ifadeleri yer aldı.

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İstanbul

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