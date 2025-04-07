Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının sunduğu itiraz dilekçesinde, ‘Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz’ ifadeleri yer aldı.

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