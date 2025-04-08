Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İmamoğlu’nun avukatları, tutukluluk kararına itiraz dilekçesi verdi. Avukatların itiraz dilekçesinde özetle şöyle denildi:

“Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen ve isnada temel alınan 46 sorunun 17’si kimliği gizli tanık, 14’ü ise normal tanık (bunların isimleri de soruşturmada saklanmıştır) olmak üzere toplamda 31 soru tanık anlatımlarına dayanmaktadır. Hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz.”

Operasyon kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede terör suçlamasından serbest kalmış, mali suçlarla ilgili dosyadan tutuklanmıştı.