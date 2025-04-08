×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Tutukluluk#İtiraz
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Haberin Devamı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İmamoğlu’nun avukatları, tutukluluk kararına itiraz dilekçesi verdi. Avukatların itiraz dilekçesinde özetle şöyle denildi:

Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen ve isnada temel alınan 46 sorunun 17’si kimliği gizli tanık, 14’ü ise normal tanık (bunların isimleri de soruşturmada saklanmıştır) olmak üzere toplamda 31 soru tanık anlatımlarına dayanmaktadır. Hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz.”

 Operasyon kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede terör suçlamasından serbest kalmış, mali suçlarla ilgili dosyadan tutuklanmıştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Tutukluluk#İtiraz

BAKMADAN GEÇME!