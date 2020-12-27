Ekrem İmamoğlu’nun ‘süt’ iddiası ile ilgili dikkat çeken açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun ‘süt’ iddiasına CHP'li başkanvekili Doğan Subaşı’ndan dikkat çeken açıklama geldi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak süt dağıtımının engellendiğini iddia etmişti. Bu iddia, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddiası İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı.
Doğan Subaşı; Sayıştay raporunda İBB'nin muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifadesinin geçmediğini açıkladı ve "(Sayıştay raporu ihale mevzuatı) Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" dedi.
Doğan Subaşı, "Sayıştay raporunun hiçbir yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifade geçmiyor" şeklindeki soruya "Geçmiyor. Tabi" ifadelerini kullandı.
‘İHALENİN MEVZUATINA UYACAKSIN DİYOR’
Doğan Subaşı; "Sayıştay raporunda 'İhalenin usulü var. Usulü yerine getirmeleri gerekiyor" şeklindeki soruya da "Tabi.. Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" ifadelerini kullandı.
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