Ekrem İmamoğlu’nun ‘süt’ iddiası ile ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddiası İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı.

Doğan Subaşı; Sayıştay raporunda İBB'nin muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifadesinin geçmediğini açıkladı ve "(Sayıştay raporu ihale mevzuatı) Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" dedi.

Doğan Subaşı, "Sayıştay raporunun hiçbir yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifade geçmiyor" şeklindeki soruya "Geçmiyor. Tabi" ifadelerini kullandı.

‘İHALENİN MEVZUATINA UYACAKSIN DİYOR’

Doğan Subaşı; "Sayıştay raporunda 'İhalenin usulü var. Usulü yerine getirmeleri gerekiyor" şeklindeki soruya da "Tabi.. Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" ifadelerini kullandı.