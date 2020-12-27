MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEkrem İmamoğlu’nun ‘süt’ iddiası ile ilgili dikkat çeken açıklama
GeriGündem Ekrem İmamoğlu’nun ‘süt’ iddiası ile ilgili dikkat çeken açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.12.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu’nun ‘süt’ iddiası ile ilgili dikkat çeken açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekrem İmamoğlu’nun ‘süt’ iddiası ile ilgili dikkat çeken açıklama
Abone Olgoogle-news

Ekrem İmamoğlu'nun ‘süt’ iddiasına CHP'li başkanvekili Doğan Subaşı’ndan dikkat çeken açıklama geldi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak süt dağıtımının engellendiğini iddia etmişti. Bu iddia, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddiası İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı.

Doğan Subaşı; Sayıştay raporunda İBB'nin muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifadesinin geçmediğini açıkladı ve "(Sayıştay raporu ihale mevzuatı) Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" dedi.

Doğan Subaşı, "Sayıştay raporunun hiçbir yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifade geçmiyor" şeklindeki soruya "Geçmiyor. Tabi" ifadelerini kullandı.

‘İHALENİN MEVZUATINA UYACAKSIN DİYOR’

Doğan Subaşı; "Sayıştay raporunda 'İhalenin usulü var. Usulü yerine getirmeleri gerekiyor" şeklindeki soruya da "Tabi.. Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle