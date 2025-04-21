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Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte diploma' soruşturmasında diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı

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#İstanbul Üniversitesi#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma
Ekrem İmamoğlunun Sahte diploma soruşturmasında diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 10:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. (DHA)

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#İstanbul Üniversitesi#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma

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