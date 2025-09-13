Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında görüntü çekip sosyal medyada paylaşanlara soruşturma

×
Güncelleme Tarihi:

Ekrem İmamoğlunun sahte diploma davasında görüntü çekip sosyal medyada paylaşanlara soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 17:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında görüntü çekip sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan rapor ile diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu, siyasi yasağında talep edildiği davada dün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adliye'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülen duruşmaya başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi katıldı.

Duruşma salonu içerisinden çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine TCK'nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı.

