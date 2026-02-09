Ekrem İmamoğlu’nun korumasının savcılık ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bektaş Kamburoğlu, 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan Kamburoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

'TEK GÖREVİM İMAMOĞLU'NA YÖNELECEK BİR SALDIRIYA KARŞI ONU KORUMAK'

Bektaş Kamburoğlu savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Akın tarafından tarafıma gönderilen mektuplar yaklaşık 8-9 ay önce gelmişti. Kim tarafından tarafıma iletildiğini hatırlamıyorum. Ben açık görüşe hiç gitmedim. Bundan dolayı bu mektupları elden ben almadım ancak büyük ihtimalle avukatlardan birisi aracılığıyla tarafıma getirildi. Yine emniyette tarafıma sorulan mahkeme kararı, iddianame hazırlandıktan sonra klasörler içerisinde yer alan evraklardan birisiymiş. Bu evrak Ocak ayı gibi tarafıma verildi. Bu evrakı bulundurmamın ve mektupları almamın suç teşkil ettiği hakkında hiçbir şekilde bir bilgim yoktur. Bana sormuş olduğunuz kamera kapatma hususu, bizim zorunlu kılmadığımız ancak Ekrem İmamoğlu’nun olumsuz bir görüntüsünün alınmaması amacıyla uyguladığımız bir önlemdi. Hiçbir suretle herhangi bir suç unsurunu gizlemek amacıyla yapılmış bir uygulama değildir. Yanımızda genellikle bulunan jammerlar ise sadece görüntü amacıyla bulunan ve genellikle çalıştırmadığımız eşyalardı. Bana sormuş olduğunuz Ekrem İmamoğlu, Ertan Yıldız, Fatih Keleş’in makam odalarında kullanılan jammerlarla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Benim tek görevim Ekrem İmamoğlu’na yönelecek bir saldırıya karşı tetikte bulunmak ve onu korumaktır. Bahsettiğiniz hususlar, benim görev tanımım veya ilgi alanım içerisinde değildir" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ekrem İmamoğlu’nun koruması serbest bırakıldı Haberi görüntüle

'KAMERA KAYIT CİHAZLARIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK'

Haberin Devamı

Kamburoğlu, "Ekrem İmamoğlu’nun konutunda bulunan ve operasyon sonrasında konuttan söküldüğünü söylediğiniz kamera kayıt cihazlarıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Söz konusu her iki olayda da benim hiçbir konumum bulunmamaktadır. Ben emniyette Murat Ongun, Seza Büyükçulha, Hakan Karanis, Fatih KELEŞ, Ertan Yıldız ve Adem Soytekin isimli şahısları tanıdığımı söyledim, ancak bu şahısların Ekrem İmamoğlu ile özel diyalogları ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Bu şahısların birçoğunu hemşehrim olması dolayısıyla; Fatih Keleş ve Murat Ongunu Beylikdüzü’nde, Ertan Yıldız’ı ise İBB döneminde tanıdım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben hiçbir suretle suç delillerini gizlemeye veya yok etmeye çalışmadım. Benim iş tanımım içerisinde sadece Ekrem İmamoğlu’na karşı gelebilecek saldırılara karşı koruma görevi vardı. Bundan dolayı bana sorduğunuz olayların kim tarafından veya nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgim yoktur" dedi. (DHA)