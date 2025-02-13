Ekrem İmamoğlu’nun ilk duruşması 11 Nisan’da! 7 yıl istenen iddianame kabul edildi

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Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, İmamoğlu hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme 11 Nisan 2025 saat 10.00’a duruşma tarihi verdi.