Ekrem İmamoğlu’nun ‘Hakaret’ davası düştü

ÖN ÖDEME YAPTI

9. Yargı Paketi’yle uzlaştırmaya tabi olan hakaret suçunun bir kısmı ön ödemeye alınmıştı. İmamoğlu da yeni düzenlemeden yararlandı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın açılmasıyla İmamoğlu’na ön ödeme ihtarı yapıldı. Avukatları, 22 Ekim’de görülecek duruşma öncesinde ön ödemeyi yaptı. Mahkeme de sürüncemede kalmaması için resen duruşma açtı. Hâkim “ön ödeme” yapıldığına dikkat çekerek, dosyayı düşürme kararı aldı. Yani Ekrem İmamoğlu, savcılara hakaretten hâkim karşısına çıkmayacak.