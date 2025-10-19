Ekrem İmamoğlu’nun ‘Hakaret’ davası düştü

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 07:00

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten savcılara hakaret ettiği iddiasıyla “kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 5 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” istemiyle dava açılmıştı.

9. Yargı Paketi’yle uzlaştırmaya tabi olan hakaret suçunun bir kısmı ön ödemeye alınmıştı. İmamoğlu da yeni düzenlemeden yararlandı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın açılmasıyla İmamoğlu’na ön ödeme ihtarı yapıldı. Avukatları, 22 Ekim’de görülecek duruşma öncesinde ön ödemeyi yaptı. Mahkeme de sürüncemede kalmaması için resen duruşma açtı. Hâkim “ön ödeme” yapıldığına dikkat çekerek, dosyayı düşürme kararı aldı. Yani Ekrem İmamoğlu, savcılara hakaretten hâkim karşısına çıkmayacak.

 

 

 

